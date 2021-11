Con Tiger King 2 torna uno dei docu-film più controversi e visti su Netflix: ecco cosa ci dobbiamo aspettare dai nuovi episodi.

Tiger King 2 è pronto a essere “sganciato” su Netflix, dopo la prima stagione, accolta con ottimi riscontri dagli amanti delle serie tv. Lo show avrà un altro ciclo di episodi, il cui rilascio è pressoché imminente: riuscirà a soddisfare le aspettative dei fan? Chi sarà della partita e che pieghe prenderanno le vicende rappresentate su schermo? Andiamo a vedere le informazioni note in merito quando mancano pochi, pochissimi giorni al via libera.

Tiger King 2: a quando l’uscita in Italia?

Accolto da commenti entusiastici nel 2020, al momento dell’approdo in tutto il mondo, le puntate in arrivo avranno il delicato compito di non far rimpiangere la S1. Il prossimo capitolo della docu-serie ideata da Eric Goode con protagonista Joe Exotic (che ha comunicato di avere un grave tumore) ha una data di uscita fissata: il 17 novembre 2021 sarà caricato da Netflix con cinque appuntamenti inediti.

Tiger King 2: la trama della docu-serie

Come indica il gigante dello streaming, con Joe Exotic dietro le sbarre e Carole Baskin pronta a chiudere il malfamato zoo, lo spettacolo, nominato agli Emmy Award, prosegue il suo contorto percorso, mentre vengono a galla ulteriori scoperte, ragioni, segreti e storie dei proprietari di felini più celebri d’America. Vecchi nemici, ma anche nemici-amici appariranno, andando a garantire delitti, caos e follia. Dal filmato diffuso è possibile vedere Joe intento a difendersi dai campi d’imputazione mossi contro di lui, tra cui quello di aver commissionato l’assassinio della fervente animalista Carole Baskin, amministratrice del rifugio per felini Big Cat Rescue, mai occorso.

Il cast di Tiger King 2

Ideata da Eric Goode, alla macchina da presa è confermata Rebecca Chaiklin. Tra gli executive producer, in aggiunta ai due registi, figurano pure Fisher Stevens e Chris Smith. Nella S2 compariranno, poi, alcuni dei nomi legati al business di Exotic, in seguito diventati suoi accusatori e persone informate dei fatti: si tratta di James Garretson, Allen Glover, Jeff Lowe e Tim Stark.

Tiger King 2: il trailer

Netflix ha pubblicato il teaser ufficiale di Tiger King 2, in uscita il 17 novembre 2021 con cinque nuovi episodi, presumibilmente della durata di 50 minuti l’uno. Di seguito le immagini:

Le location di Tiger King 2

Non sappiamo dove abbiano avuto luogo le riprese, ma i precedenti lasciano presagire che tra le location ci sarà lo Stato dell’Oklahoma.