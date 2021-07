Se in cerca di ispirazione per organizzare dei viaggi con un bambino? Ecco alcune proposte per una vacanza all’insegna del divertimento.

La parola d’ordine dei viaggi con un bambino è sicuramente “divertimento”, che sia per un weekend o una vacanza più lunga ci sono tante mete da visitare e tante attività da fare per accontentare grandi e piccini. Vediamo alcune delle mete da non perdere per un viaggio in famiglia.

Viaggiare con i bambini

Una delle opzioni più allentanti dei viaggi con bambini è approfittare per un po’ di relax a bordo di un bus turistico. Si ottimo modo per visitare una grande città senza doversi orientare a piedi e soprattutto senza dover compiere tragitti lunghi che farebbero stancare, o annoiare i più piccoli, specie se l’alternativa è scegliere un bus panoramico, magari di quelli scoperti. Da Roma a Torino, ma anche a Firenze, i bus turistici sono sempre più diffusi e spesso le audioguide sono pensate proprio per i più piccoli.

Tra le idee di viaggi per tutta la famiglia non può mancare una giornata all’insegna dello spasso in uno dei tanti meravigliosi parchi divertimenti italiani. E perché non trasformare il viaggio in un’avventura con una visita a uno zoo safari park? In Veneto troviamo il Parco Natura Viva di Bussolengo con un percorso in auto e uno a piedi che vi porterà anche alla scoperta del rettilario. E poi ancora lo Zoo Safari di Ravenna che può essere visitato anche con un pulmino, lo Zoo Safari di Fasano con più di 200 specie diverse da vedere e il Parco delle Cornelle a Bergamo in cui potrete fare un saluto da vicino a 120 specie di animali tra cui gli splendidi fenicotteri rosa.

Viaggiare con bambini piccoli: idee su cosa fare

Non può mancare una menzione speciale all’Acquario di Genova, il più grande in Italia e il secondo in Europa. Un’indimenticabile esperienza di quasi tre ore in cui grandi e piccini potranno ammirare 12mila specie animali e oltre 200 vegetali.

Il nostro paese è ricco di musei a misura di bambino, un esempio è dato dal MUSE, il Museo delle Scienze di Trento con uno spazio interamente dedicato ai bambini. Per i bimbi da 0 ai 5 anni è possibile sperimentare e mettere alla prova i cinque sensi con il Maxi OoH.