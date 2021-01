Alcuni outfit ci fanno sognare e forse ora non riusciremo ad indossarli, ma con i saldi in corso non acquistare i vestiti invernali 2021 di Zara sarebbe uno sbaglio.

Quante di noi contengono la voglia di acquistare abiti considerato che questo periodo non ci permette di valorizzarli come vorremmo? Eppure alcuni modelli, come i vestiti 2021 che possiamo trovare con i saldi invernali, sono così cool da poter rappresentare un serio investimento a lungo termine. Modelli midi, altri più avvolgenti e attillati, particolareggiati, decorati e con dettagli in tulle, le collezioni di quest’anno meritano di entrare nel nostro guardaroba in attesa di poter sfoggiare questi dress non appena di potrà.

Vestiti Zara inverno 2021: i midi dress pret a porter

Partiamo da quei modelli belli ma non impegnativi: con una calza o un legging gli abiti midi sono il daily use perfetto per chi si è un po’ stancata di tute e pantaloni. Comodi certi, ma abbiamo voglia anche di indossare un mood che ci trasmetta voglia di una graduale e ritrovata normalità.

– Il segreto di un abito pret a porter è la sua semplicità, quell’allure back to basic che ci permette di indossarlo quando vogliamo e dove vogliamo. Con la sua arricciatura laterale questo abito nero di Zara si lascia indossare con sneakers o stivali, con cintura o senza.

– Il velluto con l’arrivo dell’inverno più rigido è il tessuto che insieme alla lana e ai filati pregiati, prediligiamo di più. Il suo plus è di farci sentire eleganti ma senza farci sentire mai fuori contesto, anche in versione dress.

Per chi non vuole rinunciare a qualcosa di sbarazzino in pizzo o a stampa, ecco qualche modello che grazie ai tessuti più leggeri possiamo riservarci anche per l’Autunno, da indossare senza cardigan o mezzocollo.

Abiti Zara eleganti 2021, per le occasioni speciali

E qualcosa in time to shine style non vogliamo riservarla nel nostro guardaroba? Basta anche solo un colore sgargiante non necessariamente un dress di paillettes e lustrini.

– Difficile ad esempio non innamorarsi di questa tuta satin in blu elettrico e dalle maniche drappeggiate, con un ampio scollo a V da valorizzare con un punto luce che non passi inosservato.

– Voluminoso alle spalle e non convenzionale, questo mini dress in velluto in dettagli super trendy come le maniche a palloncino in tulle è una dichiarazione d’amore fashion addicted. Da indossare per un ritorno in grande stile, per una serata in disco o una festa tanto attesa.

