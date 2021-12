Lunghi, floreali, soft, sensuali: sono i vestiti Zara, dai modelli casual a quelli eleganti più trendy che mai.

Quando pensiamo al nostro look invernale ideale il primo pensiero va ai pantaloni, meglio magari se di velluto, alle calze doppie da abbinare alle gonne, agli stivali per la pioggia e a quelli caldi e comodi in stile Ugg, ma le passerelle ci hanno spudoratamente invitate ad arricchire il nostro guardaroba winter edition. Così come in estate ci affidiamo alla leggiadria e alla dinamicità delle gonne lunghe – che possiamo sfoggiare anche in inverno, naturalmente -, in inverno riscopriamo la bellezza e la femminilità di indossare gli abiti lunghi: fantasiosi, a tinta unita, casual, eleganti, per ogni mood e per ogni occasione possiamo avere l’abito perfetto per noi.

Vestiti Zara 2021: dai modelli casual a quelli eleganti in cotone, maglia e satin

Qualcuno starà pensando che l’abito di per sé può essere non propriamente comodo per esempio a lavoro, ma il segreto sta nello scegliere abiti che possiamo indossare e portare con facilità partendo dalla scelta accurata dei tessuti. Zara ad esempio propone una serie di modelli in maglia, perfetti per una giornata di lavoro da trascorrere sedute in ufficio, quanto per chi lavora spostandosi continuamente.

– Il tweed, le fantasie multicolor e bicolor, tessuti ben strutturati, sono tra le tendenze consolidate ormai di questa stagione invernale, inseguendo lo stile glamour dell’allure Chanel. Difficile quindi resistere al modello in bottoni gioiello di Zara, così glam da farci sentire già pronte per un aperitivo al volo post lavoro con le amiche. Inverno però vuol dire anche calore e morbidezza, essenziali che sono interpretati con semplicità dagli abiti in maglia a polo, comodi e pratici, pronti per essere indossati al volo.

– Per la sera citofonate pure al glamour e alla leggerezza del satin, tessuto che abbiamo visto protagonista in estate e che non ha intenzione di abbandonarci neppure in inverno: Zara lo propone in un modello midi viola da allacciare dietro al collo. Sensuale e composto, un investimento per le serate che verranno.

Gli abiti lunghi rubano la scena delle passerelle invernali, come valorizzarli e quali scarpe indossare

Gli abiti lunghi proposti dalle passerelle invernali sono semplici, essenziali, proprio per essere comodi. Il tessuto infatti è il vero protagonista di questi modelli, che possiamo però impreziosire con dei piccoli accessori: cinture, spille, ma anche sciarpe o foulard dai colori a contrasto. Naturalmente la borsa è immancabile, grande e capiente per tutti i giorni, pochette o clutch per la sera, proprio come abbiamo visto sulle passerelle di Chloè.

L’invito quindi è a rivedere e riconcepire l’abito lungo come un outfit assolutamente complice dell’inverno, con un paio di stivali cuissard e un paio di calze, così da poterlo equipaggiare per l’inverno, non solo caldo ma anche glam, rivisitando o riscoprendo anche i modelli che già erano nel guardaroba in attesa di essere sfoggiati a prova di freddo.

