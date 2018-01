Veronica Valle accusa il suo ex Lewis Hamilton, raccontando le molestie subite e definendolo “come Dottor Jekyll e Mister Hyde”.

“Mi diceva che ero un grasso Umpa Lumpa”, ha raccontato Veronica Valle al Sun, descrivendo i pochi mesi trascorsi insieme al pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. A ricevere le sfuriate del campione non sarebbe stata solo la top model, ma anche il pilota del jet privato di Hamilton, colpevole di aver usato il suo bagno privato…

Veronica Valle e Hamilton: le accuse della top model

“All’inizio era dolce con me, poi ha iniziato a mostrare il suo vero carattere“, ha raccontato la modella al Sun, in un’intervista che ha fatto presto il giro del mondo.

Sono accuse pesanti quelle lanciate dalla top model ex del campione, specialmente in un momento in cui il tema delle molestie sta creando una spaccatura tra donne e uomini dall’Europa agli Stati Uniti. E per Lewis Hamilton non sarebbe neanche la prima volta che riceve accuse di sessismo.

“Se ero la prima a prendere da mangiare, mi diceva ‘Guardati, sei così grassa”’. E le altre persone ridevano di me“, oppure, “Sembri un Umpa Lumpa”, queste le frasi che le avrebbe detto il pilota, umiliandola di fronte ai suoi amici.

Veronica Valle e Hamilton: la fuga d’amore e l’incidente della toilette

I due si erano conosciuti nel 2015 e avevano avuto una breve relazione, iniziata durante una vacanza alle Barbados dove erano volati con il jet privato del pilota di Formula 1. Anche in quell’occasione Veronica Valle notò qualcosa di insolito, ovvero uno scoppio d’ira furibonda di Hamilton contro il pilota del jet, colpevole di aver usato il suo bagno privato:

“Lewis ha completamente perso la testa quando ha scoperto che il pilota del suo jet privato aveva usato il bagno per fare la cacca. Voleva licenziarlo sul colpo. Ha iniziato a urlare.”

Lo stesso episodio sarebbe capitato anche alla stessa modella, colpevole di aver utilizzato il bagno privato della villa di Hamilton:

“Dovetti usare il bagno che era accanto alla cucina per fare una cosa ‘seria’. Quando mi ha visto uscire dalla toilette mi ha chiesto: Perché ci hai messo così tanto?. Gli ho risposto che stavo facendo la cacca. Era chiaro che era molto alterato. Sentivo che stava per urlarmi addosso, ma alla fine ha detto: ‘Lo sai che non avresti dovuto usare quel bagno! Mi ha detto che avrei dovuto usare quello della stanza degli ospiti’. È stato un momento totalmente bizzarro”.

