Attraverso i social Veronica Cozzani ha postato un messaggio che sembra essere un chiaro riferimento al suo ex genero, Stefano De Martino.

Da tempo si vocifera che Belen Rodriguez abbia messo di nuovo fine alla sua storia con Stefano De Martino e, come le altre volte, è fuor di dubbio che la sua famiglia si sia schierata dalla sua parte. La madre Veronica Cozzani ha trascorso parte delle sue vacanze con la showgirl argentina e nelle ultime ore ha postato un messaggio via social che sembra essere indirizzato contro il suo ex genero.

Veronica infatti ha mostrato il libro che sta leggendo e il cui titolo è “Il mio mare – La storia del mio incontro con un narcisista”.

Veronica Cozzani: la frecciatina a Stefano De Martino

Veronica Cozzani ce l’ha con Stefano De Martino? Già nei giorni scorsi la mamma di Belen aveva postato un messaggio che sembrava essere un chiaro riferimento contro il ballerino e, nelle ultime ore, ha postato una foto che in molti hanno interpretato come l’ennesima frecciatina all’ex marito di Belen. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne presto di più.