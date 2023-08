Attraverso i social Alfonso Signorini ha confermato quello che sarà il primo concorrente ufficiale dell’ottava edizione del GF Vip.

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del GF Vip 8 e a confermarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini, che si è mostrato insieme a lui via social. L’atleta ha confermato che sarà uno dei volti vip all’intento del programma, ma ad una condizione:

“Sono venuto a Cortina per ringraziarti per l’invito per la Casa. Ci sarò!”, ha dichiarato Schwazer, e ancora: “Ma solo se vengo messo nella condizione di potermi allenare, perché io ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti”.

Alfonso Signorini conferma il primo concorrente del GF Vip 8

Alex Schwazer ha confermato la sua presenza al GF Vip 8 e sui social, in tanti, non vedono l’ora di saperne di più.

Nei commenti al post condiviso dalla pagina ufficiale del GF Vip e in cui si vedono lui e Signorini, in tanti hanno preso in giro il conduttore per il suo insolito look e c’è chi ha scritto: “Alfo ma come ca**o ti vesti?”, e ancora: “Ma ti sei vestito al buio?”. Signorini replicherà ai commenti sui social?