Amatissima dagli italiani e, di fatto, italiana acquisita. Vanessa Incontrada racconta il suo amore per il Paese dove ha scelto di vivere.

Conduttrice, attrice e in generale showgirl. Vanessa Incontrada ha il cuore diviso a metà tra la sua Spagna e, scusate la ripetizione, la sua Italia. Un rapporto speciale quello tra l’originaria di Barcellona e il Bel Paese del quale la stessa donna ha parlato in modo molto dettagliato a Grazia svelando il motivo per il quale ha deciso di stabilirsi e vivere a Follonica, in provincia di Grosseto, in Toscana.

Vanessa Incontrada e l’amore per l’Italia

Vanessa Incontrada

“Abito a Follonica, in collina. La mia casa guarda il mare, è circondata dagli olivi e da un bosco. Quest’anno ho voluto prendermi quattro mesi interi senza lavoro per godere di quella quotidianità che mi mancava da anni. In casa ci sono mio figlio Isal, che ha 15 anni, i cani, il barboncino Gina, e due golden retriever, Zelig e Tokio, e Gisella, che vive con noi da quando è nato Isal e gestisce tutto: la famiglia e la casa”, ha detto la bella Vanessa.

L’amore per l’Italia e per Follonica è ben chiaro nei passaggi successivi dell’intervista: “Sono nata a Barcellona, ma quando avevo 6 anni ci siamo trasferiti a Follonica, dove ho fatto tutte le elementari. Poi i miei genitori sono tornati a Barcellona, dove ho fatto le medie e lo scientifico. Ma a 16 anni avevo già cominciato a lavorare nella moda. Un mestiere che mi dava l’opportunità di viaggiare e vivere tante città e culture diverse. Però Follonica mi era rimasta nel cuore”.

E la prova è il fatto che, appunto, ora la Incontrada sia stabilmente in Italia. Tra le ragioni anche suo padre che ha divorziato dalla madre quando lei aveva 12 anni.

“[…]. Passati gli attriti della separazione (dei genitori ndr) adesso va tutto bene. Mia madre è tornata a vivere a Barcellona, mio padre abita a Follonica. Quando lei viene a trovarmi mangiano tutti e due da me. C’è complicità e ironia tra loro, un linguaggio e un modo specifico che mi fa ridere. Mi piace vederli insieme. Poi, di fatto, io e mia sorella ci siamo suddivise i genitori: in Spagna lei si occupa della mia mamma, in Italia io del mio papà”, ha raccontato la conduttrice.

Di seguito anche un post Instagram con la copertina di Grazia e l’anteprima dell’intervista: