Ore di grande tensione per Nino Frassica che dopo aver chiesto aiuto per ritrovare il suo gatto, ora è vittima di brutti scherzi.

Sono ormai passati due giorni dall’appello strappalacrime di Nino Frassica sui social col quale aveva chiesto aiuto per ritrovare il suo gatto, Hiro, sparito da casa a Spoleto. Ora, il noto attore, comico e volto tv è tornato sui social dando qualche aggiornamento ma anche per sfogare la sua rabbia per degli scherzi che qualche individuo, evidentemente, gli sta facendo.

Nino Frassica, il gatto scomparso e gli scherzi

Nino Frassica

“Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso. Non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto, il mio gatto è microchippato e manndami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5000 euro”. Erano state queste le parole dell’attore per annunciare la necessità di aiuto per ritrovare il suo amico felino. A due giorni dall’appello, però, ancora nulla.

Ecco perché negli ultimi aggiornamenti, Frassica ha voluto cercare di stimolare ancora di più le persone ad aiutarlo e, soprattutto, a non prendersi gioco di lui.

“Sappiamo già cosa fare. Non sappiamo dov’è, per questo stiamo chiedendo aiuto. L’ultimo avvistamento è stato al giro della Rocca a Spoleto. Se doveste avvistarlo e averlo davanti a voi chiamate immediatamente il numero dato. Smettetela con chiamate da altre regioni oppure scherzi telefonici”.

E ancora: “Hiro non è ancora stato trovato. Se doveste avvistarlo non lasciatelo scappare. Avvicinatevi piano, senza urlare, abbassandovi e cercate di prenderlo o di almeno tenerlo d’occhio. Contattate subito questo numero in caso dovesse essere davanti a voi”.

La speranza è che il dramma che sta vivendo il buon Nino possa risolversi con un lieto fine e che i balordi che continuano a fargli scherzi la smettano presto.

