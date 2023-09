Non solo sostegno agli alunni di Amici, Maria De Filippi si mette a nudo in prima persona. Le parole inedite della Queen di Mediaset.

Una delle più grandi qualità di Maria De Filippi è senza dubbio quella di entrare in contatto con l’animo delle persone. La Queen di Mediaset ci è riuscita ancora con la giovane Gaia, nuova studentessa della scuola di Amici. La ballerina ha ricevuto un compito dalla Celentano atto a darle maggiore consapevolezza di sé, fisico compreso. La giovane ha reagito piangendo e spiegando di avere qualche problematica a sentirsi “femminile”. Magistrale, in tal senso, il modo in cui la padrona di casa l’ha aiutata…

Maria De Filippi a cuore aperto con Gaia ad Amici

Nel corso del daytime di Amici andato in onda oggi, giovedì 28 settembre 2023, alla ballerina Gaia è stato assegnato un compito dalla maestra Celentano. Una coreografia importante che dovrebbe aiutare la ragazza a guadagnare maggiore consapevolezza, anche fisica, di sé.

La giovane ha ammesso le proprie difficoltà avute da sempre a rapportarsi con il suo corpo ed è per questa ragione che in suo aiuto è arrivata Maria.

“È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto”, ha spiegato la De Filippi. “Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata. Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Camminavo in punta di piedi. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 centimetri. L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all’anno prima andavo a mare senza il pezzo di sopra… Piano piano ci si accetta”.

Parole davvero da grande persona quelle della Queen di Mediaset che hanno rassicurato Gaia e che le hanno portato ulteriori consensi. Non che ce ne fosse bisogno…

