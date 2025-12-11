“Sono molto emozionata”: Vanessa Incontrada cambia look prima di tornare in TV con Bisio

Cambio di look per Vanessa Incontrada: sui social mostra il nuovo taglio di capelli prima di condurre Zelig con Claudio Bisio.

Non solo Madame ha cambiato look negli ultimi giorni. Anche Vanessa Incontrada ha deciso di rinnovare la propria immagine con un taglio di capelli inaspettato, proprio poco prima di tornare sul palco di Zelig, che condurrà ancora una volta insieme a Claudio Bisio. Il video del cambiamento, condiviso sui social, ha raccolto una pioggia di like e commenti.

Un caschetto corto per Zelig: il cambio look di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha condiviso sui social un video in cui documenta l’intero processo del suo cambio di look. All’inizio si mostra davanti allo specchio, visibilmente perplessa e un pò ansiosa. Poi, la sua hair stylist inizia a tagliare: il cambiamento è netto e deciso. “Cambio look!!! Coming soon … Zelig“, scrive l’attrice e conduttrice a corredo del post.

La conduttrice dice addio al suo solito taglio medio e opta per un caschetto corto che sfiora appena il mento. Una scelta che la rende più fresca e giovanile. Il nuovo taglio presenta leggere scalature che alleggeriscono le lunghezze e donano un effetto voluminoso.

La piega finale, ondulata e morbida, conferisce un aspetto naturale e moderno. Il risultato è un look antiage che si inserisce perfettamente tra le tendenze del 2026.

“Io sono molto emozionata. Mi ci devo abituare”

Dopo aver mostrato ogni fase del taglio, Vanessa Incontrada si rivolge direttamente ai suoi fan: “Vi piace? Io sono molto emozionata. Mi ci devo abituare“. Le sue parole hanno raccolto il consenso dei follower, che si sono detti entusiasti del nuovo look.

In molti le hanno fatto notare quanto sia bella in ogni versione: “Sei talmente bella che stai bene con tutto“, è uno dei commenti più ricorrenti sotto al post. A 47 anni, Vanessa non ha paura di osare, nemmeno con un taglio corto prima di un evento importante come il ritorno a Zelig.