Rita Dalla Chiesa, il grande rimpianto legato a Berlusconi: il retroscena bomba

Rita Dalla Chiesa rivela il rimpianto di non aver parlato con Pier Silvio Berlusconi prima dell’addio a Forum: il retroscena.

In un’intervista al Corriere della Sera, Rita Dalla Chiesa è tornata a parlare del suo passato televisivo, soffermandosi in particolare su un momento che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua vita. La mancata occasione di incontrare Pier Silvio Berlusconi prima della fine traumatica della sua esperienza a Forum. Una decisione presa d’impulso, che ancora oggi rappresenta uno dei suoi rimpianti più grandi.

L’addio di Rita Dalla Chiesa a Forum: il retroscena

Rita Dalla Chiesa, per vent’anni volto storico di Forum, ha rivelato che il suo addio al programma non fu frutto di una scelta ponderata. Ma di un’informazione errata e di una reazione impulsiva. “Mi era stata detta una cosa che in realtà non era vera. All’epoca ero molto impulsiva e la presi subito sul personale“, ha spiegato.

Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, le fu riferito che il programma TV sarebbe stato interrotto per lasciare spazio a un altro programma. Lei ci credette, senza confrontarsi direttamente con chi poteva offrirle una visione più chiara e forse una possibilità di restare.

“Avrei dovuto parlare con Pier Silvio Berlusconi…”

L’occasione per chiarire sarebbe stata un incontro diretto con Pier Silvio Berlusconi, ma quella conversazione non ci fu mai. “Sarei dovuta salire su un treno e andare a Milano a parlare con Pier Silvio Berlusconi, invece mi sono fidata solo di quello che mi avevano detto a Roma“, ha ammesso Rita Dalla Chiesa.

Tuttavia, da quell’errore ha saputo trarre anche un insegnamento importante: “È stato un grande insegnamento di vita: non dare per scontato quello che ti dicono gli altri, perché gli altri possono avere mille motivi che tu non conosci“. Oggi, conduttrice non riesce nemmeno a guardare Forum, tanto forte è il legame emotivo con il programma. “È proprio un orario in cui per me i tasti 4 e 5 del telecomando non esistono“, ha concluso.