Valentino Rossi ha conquistato tutti postando sui social un tenero video di sua figlia, la piccola Giulietta.

Valentino Rossi ha scatenato l’ilarità dei fan della rete dopo aver postato un video in cui si vede sua figlia, la piccola Giulietta, in sella ad una minibike. La bambina – nata dall’amore tra l’ex campione di motociclismo e la modella Francesca Sofia Novello – ha appena 16 mesi. “Non penso che Giulietta farà la ballerina”, ha scritto ironico Valentino Rossi.

Valentino Rossi: il video della figlia

Valentino Rossi ha conquistato in queste ore il pubblico social con un tenero video di sua figlia, la piccola Giulietta, in sella ad una minibike. “Tale padre tale figlia”, ha scritto qualcuno tra i commenti al suo video, mentre altri hanno aggiunto: “20 anni e ci sarà un’altra Rossi da tifare”, e ancora: “Vai Giulietta! I tifosi li hai già”.

Giulietta è la prima figlia che Valentino Rossi ha avuto insieme alla sua compagna, la modella Francesca Sofia Novello. La coppia non ha nascosto che in futuro gli piacerebbe avere un altro figlio e in tanti si chiedono se presto i due annunceranno l’arrivo di una seconda cicogna.