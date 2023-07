Giancarlo Magalli ha svelato la sua opinione sulla tipologia di tv fatta da Barbara D’Urso prima del suo recente addio a Mediaset.

Nei giorni scorsi si è discusso molto per via dell’improvviso ed inaspettato addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Sulla questione è intervenuto Giancarlo Magalli, che senza mezzi termini ha detto a Il Messaggero:

“Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità”, e ancora: “Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il saluto perché nel 2003 non la invitai nella giuria del programma La grande occasione, dedicato agli imprenditori. Che c’entrava?”.

Giancarlo Magalli: la confessione su Barbara D’Urso

Giancarlo Magalli ha scagliato una bordata in piena regola contro Barbara D’Urso che, al momento, non ha replicato ancora contro il volto tv.

Negli ultimi giorni ha generato grande clamore la notizia dell’addio della conduttrice a Mediaset che, a suo dire, sarebbe avvenuto senza preavviso da parte dei vertici dell’azienda nei suoi confronti. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se la conduttrice replicherà alle parole spese da Magalli sul suo conto.