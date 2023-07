Martina Colombari ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con suo figlio Achille, che ha avuto alcuni problemi con la giustizia.

Ospite a Mamma Dilettante – il podcast di Diletta Leotta – Martina Colombari ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo rapporto con suo figlio, Achille Costacurta, balzato agli onori delle cronache nei mesi scorsi per aver opposto resistenza e sferrato un pugno a un agente di polizia. L’ex Miss ha svelato che suo figlio non riconoscerebbe l’autorità e che per questo lei e suo marito Billy Costacurta si sarebbero fatti aiutare da uno specialista.

“Per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”, ha confessato Martina Colombari, e ancora: “Io a volte faccio l’amica, altre quella più severa, ma non ho la bacchetta magica. Spesso ho difficoltà anche io, a volte ci siamo rivolti anche a questa persona che fa sostegno alla genitorialità. Se hai dei problemi della gestione in famiglia perché non chiedere aiuto? È una forma di grande intelligenza”.

Achille Costacurta Martina Colombari

Martina Colombari: la confessione sul figlio

Martina Colombari ha un legame speciale con suo figlio Achille Costacurta che più volte, in passato, ha finito per mettersi nei guai a causa del suo comportamento ribelle. Sulla questione la stessa ex Miss ha svelato a Mamma Dilettante. “Lui le ha prese due sberle, anche più di due. Da me, dal padre… la sua frase storica è sempre stata: ‘No, mamma non è come credi’”, ha dichiarato.

Ad aprile 2023 Achille Costacurta è stato denunciato per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale e a seguire lui stesso si era scusato con le forze dell’ordine attraverso i social.