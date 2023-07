In queste ore Francesco Totti ha pubblicato una foto che per molti conterrebbe un chiaro riferimento alla sua celebre ex, Ilary Blasi.

Francesco Totti ha condiviso nelle sue stories via social una foto risalente ai Mondiali del 2006 in cui lo si vede portare il dito pollice alla bocca. L’ex calciatore era solito fare quel gesto dopo aver fatto gol e in un’occasione lui stesso aveva svelato che si trattasse di una sorta di dichiarazione fatta in onore dell’allora moglie, Ilary Blasi.

In tanti hanno trovato dunque insolito che l’ex calciatore abbia voluto postare in queste ore una foto in cui è ritratto con il pollice in bocca nonostante sembri che i suoi rapporti con Ilary Blasi siano incrinati (i due hanno annunciato il loro addio appena un anno fa).

Francesco Totti

Francesco Totti: il gesto per Ilary Blasi

Gesti distensivi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Alcune settimane fa si è vociferato che la conduttrice avesse restituito all’ex marito le chiavi del centro sportivo la Longarina mentre in queste ore lo stesso ex calciatore ha postato sui social una foto che sembra contenere un riferimento in onore della conduttrice.

Sul gesto da lui fatto all’epoca (dopo ciascuno dei suoi gol più eclatanti) Totti aveva ammesso: “Forse non tutti sanno che il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I due si sono chiusi nel massimo riserbo dopo la loro separazione.