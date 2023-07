L’influencer Chiara Ferragni ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per un suo scatto sui social.

Ancora una volta Chiara Ferragni è stata presa di mira per via dei suoi outfit sui social. L’influencer in queste ore ha postato sui social una carrellata di foto delle ultime vacanza in Puglia e qualcuno, tra i commenti ad esse, ha insinuato che lei avesse ripreso a indossare il reggiseno per far tacere i suoi haters (che l’hanno spesso accusata di esibizionismo). La stessa imprenditrice ha replicato affermando: “In realtà è il bikini”.

Chiara Ferragni in reggiseno: le foto e le polemiche

Chiara Ferragni non ha fatto segreto di non aver alcun problema a mostrarsi senza veli e senza reggiseno e per questo, sui social, è stata spesso accusata di esibizionismo. Nelle ultime ore la stessa influencer ha replicato contro chi ha insinuato che fosse tornata a indossare il reggiseno (che in realtà si è rivelato il pezzo sopra del suo bikini) per far tacere i suoi detrattori sui social.

Qualche tempo fa Chiara Ferragni aveva personalmente replicato contro moralisti e benpensanti rispondendo a una sua giovane fan sui social (e finendo per scatenare una vera e propria bufera in rete).