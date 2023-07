Un pensiero molto intenso dedicato al piccolo Gabriel. La lettera di Kledi e Charlotte Lazzari al loro piccolo bimbo.

Una battaglia ancora da vincere, quella che stanno vivendo Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari impegnati ad aiutare il loro piccolo Gabriel, affetto da meningoencefalite. Un percorso che in alcune circostanze aveva visto mamma e papà parlare apertamente delle difficoltà e dei timori per il loro piccolo e che ora vede la donna lasciarsi andare ad una lettere strappalacrime dedicata proprio a lui.

Kledi e Charlotte Lazzari, lettera strappalacrime al figlio malato

Kledi Kadiu

Il noto ballerino e sua moglie non sono soliti parlare pubblicamente della loro famiglia ma ogni tanti si lasciando andare a pensieri di grande spirito e di forte contenuto emotivo. Proprio uno di questi messaggi, una vera e propria lettera, è arrivato in queste ore dal profilo della Lazzari.

La donna ha condiviso una foto del figlio Gabriel, secondogenito della coppia, e ha scritto: “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto”.

Grande affetto subito nei commenti tra cui, per primo, anche quello del papà di Gabriel: “Amore nostro grande”, ha scritto Kledi.

in precedenza la coppia aveva raccontato che a pochi giorni dalla nascita, Gabriel era stato colpito da febbre e forti convulsioni. Poi la diagnosi e la lotta che dura ancora oggi.

Di seguito anche il post Instagram di mamma Charlotte: