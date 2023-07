Raffaella Mennoia ha svelato un retroscena sul suo ingresso negli show di Maria De Filippi, di cui è diventata insostituibile braccio destro.

Oggi Raffaella Mennoia è conosciuta come autrice e insostituibile braccio destro di Maria De Filippi, ma lei stessa ha svelato per la prima volta a Gente come sarebbe avvenuto il suo primo contatto con la conduttrice che, a suo dire, le avrebbe insegnato tutto quello che lei conosce oggi sul suo mestiere.

“Per caso un giorno ho accompagnato un’amica a una delle prime edizioni di Amici del sabato pomeriggio, condotta da Lella Costa. Ero tra il pubblico e, a un tratto, sono intervenuta. A fine puntata, Alberto Silverstri, autore storico del programma, ha voluto conoscermi meglio. Era anche lui appassionatissimo di teatro, ne parlammo a lungo. Dopo un po’, mi propose di entrare a lavorare in redazione. Accettai”, ha svelato.

Maria De Filippi

Raffaella Mennoia: il suo ingresso negli show di Maria De Filippi

Pur lavorando nel dietro le quinte dei programmi di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia è nota a tutti come inseparabile braccio destro della conduttrice e sua carissima amica (non a caso è stata proprio lei a restarle accanto dopo la scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo). Sulla questione la stessa autrice tv ha svelato a Gente:

“La prima volta che l’ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione. Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me, un esempio.” Maria De Filippi è sempre stata molto riservata sul suo rapporto con la Mennoia ma durante i funerali di Maurizio Costanzo hanno fatto il giro del web le foto che le ritraevano l’una accanto all’altra.