Pamela Prati è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma e sui social si è scatenata una vera e propria bufera nei suoi confronti.

Pamela Prati ha un nuovo amore? In queste ore sui social è stata la stessa ex stella del Bagaglino a mostrarsi mentre camminava di spalle mano nella mano con un uomo misterioso.

La foto in questione ha scatenato la curiosità e l’ilarità della rete e in tanti le hanno domandato – visto il clamore generato dal suo precedente “fidanzato fantasma” Mark Caltagirone – se questa volta il fidanzato fosse autentico e soprattutto reale. “Questa volta è vero? In carne e ossa?”, le ha scritto qualcuno, a cui la showgirl ha risposto infastidita: “Se mette gli occhiali vede meglio”.

Pamela Prati

Pamela Prati ha un nuovo amore: le frecciatine

Un nuovo amore in vista per Pamela Prati? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime ore visto che la stessa showgirl si è mostrata in compagnia di un uomo misterioso. Conoscendo i suoi precedenti con il caso Caltagirone in tanti hanno ironizzato sulla vicenda chiedendole se il suo nuovo legame fosse autentico e il misterioso fidanzato reale.

“Casualmente di spalle.. Questo finto e forzato mistero è imbarazzante” le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Speriamo sia la volta buona”. Pamela Prati si deciderà a presentare ufficialmente la sua nuova fiamma?