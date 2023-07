Dopo al sua presunta rottura da Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha finalmente rotto il silenzio attraverso i social.

In una diretta via social Edoardo Donnamaria è tornato a parlare del suo rapporto con Antonella Fiordelisi, con cui ha vissuto un’importante storia d’amore durante la sua partecipazione al GF Vip 7 proseguendola poi al di fuori del programma. In merito a un suo possibile ritorno di fiamma con l’ex schermitrice, Donnamaria ha detto ai suoi fan:

“Ci siamo sentiti, siamo in buoni rapporti”, e ancora: “Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo contratti insieme che vanno rispettati”.

Edoardo Donnamaria: il rapporto con Antonella Fiordelisi

Qualcosa sembra esser bruscamente cambiato nei rapporti tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, negli ultimi mesi, hanno tenuto banco sui social grazie alla loro storia d’amore. Nelle ultime ore è stato lo stesso Donnamaria a svelare alcuni retroscena sul suo rapporto con Antonella e a confermare che lui e l’ex schermitrice non avrebbero problemi a stare nello stesso posto.

“A parte qualche screzio che c’è stato nel privato, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto”, ha ammesso l’ex volto del GF Vip. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sui social sono impazienti di saperne di più.