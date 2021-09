Valentina Nulli Augusti risponde con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram alle parole pronunciate da Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Tra i concorrenti più discussi (nel bene e nel male) dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip c’è senza ombra di dubbio Tommaso Eletti, giovanissimo ragazzo di origini romane già abituato alla luce dei riflettori dopo la sua esperienza estiva a Temptation Island. Nel reality estivo di Canale 5 Tommaso si presentò in coppia con una ragazza ben più matura di lui: Valentina Nulli Augusti. La loro relazione, terminata infine con la separazione tra i due, aveva fatto discutere parecchio gli appassionati del programma, e ora viene riportata all’attenzione del pubblico da un’intervento di Sonia Bruganelli.

“Ti ho seguito nel tuo percorso precedente e secondo me non solo tu stai cambiando, ma credo anche che non sia del tutto colpa tua” annuncia la Bruganelli durante un’intervento nella puntata di lunedì sera, rivolgendosi direttamente a Tommaso. “Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un reality come quello che hai affrontato. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te.” Dopo una breve pausa ha poi ripreso: “Spero che non ci sia un futuro tra lui e Valentina, credo che Valentina avrà avuto altre dinamiche sue personali, lui si merita una ragazza della sua età, che cresce insieme a lui.”

La replica di Valentina arriva tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose…” scrive ai suoi follower. “Mi chiedo se siano frutto di riflessione o se si apra bocca solo per sentenziare senza discernimento.”