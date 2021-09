La storia tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, resa celebre dalla loro partecipazione a Temptation Island, è arrivata al capolinea. Lo annuncia lei con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram.

La storia d’amore tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde aveva fatto appassionare migliaia di telespettatori durante la loro partecipazione a Temptation Island 2019. I due affrontarono con coraggio i diversi problemi che minavano la loro vita di coppia e mettevano in dubbio la serenità del loro rapporto, e una volta giunti al falò finale decisero di continuare insieme la loro avventura. Da allora i due presero ad apparire sempre più complici e innamorati sui social, postando scatti di vacanze, cene e momenti di amore e tenerezza che li facevano apparire inseparabili.

Tuttavia, pare che il loro amore non fosse comunque destinato a essere per sempre. Poche ore fa, infatti, Sabrina Martinengo annuncia ai fan della coppia che la relazione tra i due è ufficialmente giunta al capolinea. L’ex isolana ha voluto sottolineare tramite un post su Instagram che non ci sono stati litigi e conflitti, e che tra lei e Tedde c’è ancora un grande affetto: un sentimento sincero, che però non è più paragonabile all’amore che un tempo li legava.

“Questa è l’ultima foto mia e di Tedde in vacanza” scrive Sabrina nella didascalia. “Una foto che ho amato fin da subito. Inutile continuare a nasconderlo ma ahimè le vacanze non ci hanno fatto tanto bene. Non è semplice accettare la fine di un qualcosa che è stato veramente bello e importante, ma purtroppo già da tempo ENTRAMBI non eravamo più felici insieme. Che dire……ricordateci sempre così, belli insieme e soprattutto veri. N.B.: si dimenticano solo le persone che non contano.“