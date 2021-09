Lady Gaga pubblica sul proprio profilo Instagram uno scatto casalingo che la ritrae in compagnia della mamma, Cynthia Germanotta.

Niente vestiti ultra stravaganti, trucchi galattici o spille dalla curiosa forma di colomba: è una Lady Gaga struccata e in veste decisamente casalinga quella che posa per un selfie in compagnia della mamma Cynthia Germanotta. L’iconica artista non è solita pubblicare sul proprio seguitissimo profilo Instagram scatti in compagnia dei membri della sua famiglia, ma a quanto pare in quest’occasione ha deciso di fare un piccolo strappo alla regola.

Il legame che unisce Lady Gaga alla mamma è incredibilmente profondo, e raggiunge un’intensità che lo rende davvero indistruttibile. Le due, infatti, nell’ormai lontano 2012 fondarono insieme la Born This Way Fondation, un’associazione nata con lo scopo di combattere il bullismo. Mamma e figlia, inoltre, sono anche estremamente attive per la promozione della consapevolezza della salute mentale.

“Oggi ho regalato un fiore a mia mamma”, scrive Lady Gaga nella didascalia del post in cui appare insieme a sua madre. “Le ricerche della BTW Foundation (Born This Way, ndr) dimostrano che anche il più piccolo atto di gentilezza può cambiare qualcosa, spero che farete come me oggi compiendo anche il più piccolo gesto carino.”