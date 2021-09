Ilary Blasi racconta di stare accarezzando l’idea di lasciare il mondo della tv nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi: ecco i suoi motivi.

Ilary Blasi è, senza alcun dubbio, una delle conduttrici più iconiche della televisione italiana degli ultimi due decenni. Simpatica ed estroversa, solo recentemente in molti l’hanno indicata come unica sfumatura positiva nel flop totale che è stata la prima puntata di Star in the Star. Ciononostante, sembra proprio che Ilary stia sempre più accarezzando l’idea di abbandonare il mondo del piccolo schermo per dedicarsi ad altro. La showgirl ha voluto raccontare i motivi che la potrebbero portare a tale scelta nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

“Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni” ha spiegato Ilary Blasi. “È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”. Oltre a questi vaghi riferimenti ad altre ambizioni, la conduttrice ha anche spiegato quanto sia effettivamente difficile per lei affrontare il palinsesto della prima serata: “Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi”, racconta. “Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”.