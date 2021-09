Sophie Codegoni confessa i suoi ripensamenti riguardo alla chirurgia estetica nel corso di una chiacchierata con Andrea Casalino, altro concorrente del GF Vip.

È stato un momento di sincera confessione quello tra Sophie Codegoni e Andrea Casalino, entrambi concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip. La bellissima ex tronista di Uomini e Donne ha infatti voluto parlare del suo difficile rapporto con la chirurgia estetica, ricordando gli insulti e i giudizi ricevuti dai fan ma anche da amici e familiari, e infine raccontando la decisione che l’ha portata a tornare al naturale.

Per chi non ne fosse al corrente Sophie Codegoni aveva deciso di dare un ritocco alle labbra: una scelta piuttosto scellerata, che all’epoca fu aspramente criticata da tutti coloro che le stavano vicino o che la seguivano sui suoi vari profili social. “I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No”, racconta Sophie Codegoni. “Ma io mi stavo rovinando. Rifacevo le labbra e diventavo brutta. Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti i miei affetti, tutti sui social giudicavano il fatto che io mi stessi rovinando, che avevo le labbra troppo grandi, che avevo le labbra storte. Non li ho mai ascoltati”.

L’ex tronista racconta anche di come abbia deciso di tornare al naturale: “Me l’hanno detto per anni e per anni me ne sono sbattuta. Anzi, più mi dicevano così e più le rifacevo. Finché ho deciso, mi sono guardata allo specchio e ho detto: “Ma perché?”. Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola”.