Vi ricordate la spilla a forma di colomba che Lady Gaga portava durante l’insediamento di Biden? Ora è in vendita per beneficenza! Di seguito tutti i dettagli.

La spilla a forma di colomba di Lady Gaga, indossata dalla cantante durante la cerimonia di insediamento di Biden, è ora in vendita per beneficenza. Il ricavato sarà devoluto alla Born This Way Foundation, un’organizzazione benefica fondata da Lady Gaga e da sua madre. L’associazione ha lo scopo di aiutare la salute mentale dei più giovani. La spilla dorata della maison Schiaparelli è un simbolo di pace. Non a caso è stata indossata proprio nel giorno in cui Joe Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, ha ottenuto ufficialmente la carica.

Una spilla colomba per Lady Gaga

Per quanto riguarda la spilla e la sua vendita, il direttore creativo di Schiaparelli ha affermato: “Come molti di noi, anch’io sono stato ispirato per anni da Lady Gaga e dalla sua Born This Way Foundation. L’esibizione all’insediamento e la simbolica spilla a forma di colomba rappresentano una pietra miliare per la storia della Maison e per la mia vita. Siamo orgogliosi di poter contribuire alla fondazione di Gaga e all’importante lavoro che ha fatto per le vite di tanti giovani in ogni parte del mondo, condividendo con loro messaggi di libertà, amore e gentilezza“. Queste le parole riportate da WWD. Di seguito il post di Schiaparelli su Instagram.

La cerimonia di insediamento di Biden

Lady Gaga ha partecipato alla cerimonia di insediamento il 20 gennaio 2021 per una motivo preciso: cantare l’inno americano. Si trattava di un momento importante per la Nazione ed è per questo che la cantante ha scelto un abbigliamento d’alta moda su misura: una giacca in cashmere con appuntata la spilla dorata e una gonna di seta rossa. Il tutto firmato Schiaparelli.

“Questo look è una lettera d’amore al mio Paese, che mi manca immensamente, e a una performer la cui arte amo profondamente. Dio benedica Lady Gaga e gli Stati Uniti d’America“, aveva scritto il direttore creativo della maison su Instagram.

Chissà chi comprerà la spilla! Nel frattempo – lo ricordiamo – presto vedremo Lady Gaga al cinema con House of Gucci.