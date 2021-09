Nella Casa del GF Vip Manuel Bortuzzo si lascia andare a una confessione piuttosto intima nel corso di una chiacchierata insieme ai suoi compagni di avventura.

Senza ombra di dubbio uno degli aspetti più interessanti del Grande Fratello è sempre stato vedere le interazioni e i legami che vengono a formarsi tra i vari concorrenti. Che siano vipponi o, come succedeva nella versione più “tradizionale” del programma, persone comuni, infatti molti di loro non si conoscono affatto, e la permanenza all’interno della Casa fa nascere innumerevoli occasioni per aprirsi meglio e far risaltare le proprie fragilità, insicurezze ma anche punti di forza e ambizioni.

Una delle storie più particolari tra quelle degli attuali partecipanti al GF Vip è quella di Manuel Bortuzzo, che già aveva raccontato ai compagni di avventura il tragico incidente che lo ha lasciato paralizzato a soli 20 anni. Ora il giovane nuotatore è tornato sull’argomento nel corso di una chiacchierata con gli altri concorrenti. “La sensibilità non c’è più alle gambe”, ha spiegato. “Non sento niente alle gambe, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre”.

I suoi compagni erano come ipnotizzati dalle sue parole, ed erano raccolti in un silenzio di rispetto. Così Manuel ne approfitta per sdrammatizzare: “Insomma, là sotto funziona tutto, scusate eh!” Ed ecco che immediatamente esplodono risate e sorrisi. Insomma, Manuel Bortuzzo sta decisamente conquistando il cuore di tutti gli altri inquilini grazie alla sua tenerezza e simpatia, come testimonia anche il video di Alex Belli che lo prende in braccio per farlo ballare!