Le telecamere puntate tentano di nascondere l’indiscrezione, ma è troppo tardi.

Ricordate quando abbiamo seguito il Grande Fratello Vip 5 fino a marzo? Ecco, forse è meglio che ci prepariamo, perché potrebbe accadere di nuovo. La rivelazione, forse involontaria, arriva dal concorrente Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, mentre stava intraprendendo una chiacchierata notturna in giardino con la coinquilina Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Abbiamo chiaramente sentito dire dal ragazzo: “Da contratto dovremmo stare qui 93 giorni, quindi in teoria fino a dicembre, ma se va bene il programma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi“. La regia ha tentato di distogliere l’attenzione cambiando immediatamente inquadratura, ma la notizia è comunque trapelata e ora sta facendo il giro del web.

In effetti però c’erano stati altri rumors sull’ipotetica durata del programma. Già Il Messaggero ce lo aveva anticipato: “La durata prevista per questa edizione del GF Vip è di tre mesi, ma gli autori, memori del successo della scorsa stagione, starebbero già pensando di allungare la permanenza dei vipponi all’interno della casa. Di quanto? Secondo alcuni sarebbe al vaglio la possibilità di allungare il reality fino a maggio 2022“, Insomma, tutto potrebbe dipende anche dalle complicazioni che potrebbero insorgere tra i concorrenti.