Bouquet per Valentina Ferragni, arriva la reazione di Luca Vezil.

Valentina Ferragni ha partecipato ad un matrimonio insieme al compagno Luca Vezil, dove ha passato una bellissima giornata e una grande serata di festa. Durante il lancio del bouquet è stata proprio lei ad afferrare il fatidico mazzo di fiori. In seguito ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui veniva ripreso il momento del lancio, più alcune foto con il ragazzo e il bouquet in mano, con la seguente didascalia: “Ho preso il bouquet della sposa (scorri a destra!)”.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Successivamente non è potuto mancare anche il post molto ironico di Luca Vezil, in cui ha scritto: “Post mutissimo. Valentina Ferragni ha preso il bouquet. Hey Siri, prenota il primo volo per il Messico”. Di conseguenza non sono mancate le varie reazioni dei propri follower, che si sono scatenati tra commenti e risate sotto il post.