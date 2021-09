Maria De Filippi con la fascia tricolore: officiato il matrimonio del suo storico collaboratore

Da conduttrice a officiante il passo è più breve del previsto. Pochi giorni prima dell’inizio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha unito in matrimonio il suo storico collaboratore, indossando la fascia tricolore sopra un tailleur bordeaux, secondo quanto riportato da perizona.it. La cerimonia si è svolta venerdì in una spiaggia segreta, documentata su Instagram da Raffaella Mennoia.

In seguito la Mennoia ha posato con Maria De Filippi per una stories di Instagram, accompagnando la foto con la canzone dei Queen “Friends will be friends” per celebrare la loro storica amicizia e il lunghissimo sodalizio artistico. Al matrimonio era anche presente Giordana Angi, che ha eseguito un medley dei suoi più grandi successi per la grande occasione.