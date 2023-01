Valentina Ferragni ha compiuto 30 anni e ha festeggiato in grande stile insieme agli amici e alle sorelle: ma gli haters non l’hanno risparmiata.

Tornata da poco single, Valentina Ferragni ha organizzato la sua prima festa di compleanno senza Luca Vezil, suo storico ex fidanzato. La sorella minore di Chiara ha dato vita un party in grande stile con tanto di panini e patatine del Mc Donald’s fatti arrivare come spuntino delle due per i suoi ospiti. Ma se tanti si sono complimentati con lei per la festa glamour, gli haters non l’hanno risparmiata nemmeno in occasione del suo compleanno.

Valentina Ferragni, haters la demoliscono: ecco perché

Valentina Ferragni si è presentata al party dei suoi 30 anni con una tuta paillettata nei toni del blu che ha colto tutti di sorpresa.

Dopo aver condiviso sui social alcuni scatti della festa, però, il post della sorella più piccola delle Ferragni è stato inondato da critiche.

Il motivo? Secondo molti avrebbe optato per un outfit poco chic che non dona alla sua forma fisica. Così gli haters si sono lanciati in accuse e pesanti offese: “Questa tuta non rende omaggio al tuo fisico”, “Ma si può avere un look perfetto ogni giorno e sbagliare quello del compleanno?”, “Pessima idea questa tuta, le sta malissimo, sembra un tronco!”, “Chi l’ha vestita non è stato onesto”.

Valentina, per il momento, ha preferito ignorare le critiche e godersi i giorni di gloria dopo il suo compleanno.

