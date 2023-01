Un post condiviso su Instagram da Giovanni Ciacci fa il giro del web: un utente commette uno scivolone sulla morte di Gina Lollobrigida.

Nella giornata di ieri, 16 gennaio, la morte di Gina Lollobrigida ha sconvolto il mondo dello spettacolo. La diva che ha fatto innamorare tanti uomini e regalato grandi momenti di cinema, si è spenta all’età di 95 anni e molti volti noti l’hanno ricordata con dediche e foto condivise anche sui social. Tra questi, anche Giovanni Ciacci, che ha voluto rendere omaggio alla “Lollo” con un video che ha dato vita ad una clamorosa gaffe di un utente del web.

Giovanni Ciacci e la foto con Gina Lollobrigida

“Ciao Gina”, ha scritto lo stylist ex concorrente del Grande Fratello Vip a corredo di una serie di ricordi che lo ritraggono con la diva italiana.

Se in tanti hanno espresso tutto il loro rammarico per la scomparsa dell’attrice, non è passato inosservato il commento di un utente che ha commesso una gaffe.

“Ciao Gio Gio con piacere vedo che si è ripresa bene dopo l’intervento al femore! Grande Gina Lollobrigida!”, ha scritto l’utente, mentre Ciacci si è affrettato a correggerla con un laconico: “È morta”.

Il botta e risposta ha fatto subito il giro del web e, mentre molti non sono riusciti a trattenere la risata, altri si sono detti indignati per la mancata preparazione del follower di Giovanni.

