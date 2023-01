Da settimane si parla di un possibile amore tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. Secondo indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme in un hotel di lusso e c’è chi è pronto a scommettere che la coppia potrebbe funzionare. Lui, solito legarsi a giovani modelle, potrebbe trovare una maggiore stabilità con la conduttrice, già affermata e indipendente, e soprattutto in grado di tenergli testa.

Corteggiatissima, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più riservate dello spettacolo italiano. Molto esposta in video, ha sempre scelto di tenere i riflettori lontani dalla vita privata.

In tanti, tuttavia, continuano a chiedersi se ci sia un fondo di verità sul gossip che la vede legata a Flavio Briatore e, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha elencato le persone che popolano il suo cuore.

“(Chi ho nel mio cuore?, ndr) I miei figli e l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà”, ha commentato laconica lei.

Di Flavio Briatore, dunque, nessun indizio. O almeno all’apparenza…

View this post on Instagram

