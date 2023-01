Cresce la curiosità sulle canzoni in gara a Sanremo 2023 e i giornalisti, dopo un primo ascolto, hanno già il loro ipotetico vincitore del Festival.

Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma è già partito il toto-nomi sul vincitore. Nel corso della giornata di ieri, 16 gennaio, i giornalisti hanno avuto modo di ascoltare in anteprima le 28 canzoni in gara e, stando alle prime indiscrezioni, uno dei brani è stato particolarmente apprezzato. È stata Ema Stokholma a rivelare qual è il cantante favorito di questa edizione del Festival: è un uomo e per lui sarebbe la seconda vittoria.

Chi è il possibile vincitore di Sanremo 2023

“Sto andando a sentire tutti i brani di Sanremo, in missione per Rai Radio 2 – aveva scritto la Stokholma su Twitter per poi tornare e anticipare – Una canzone su tutte ha ricevuto molto consenso tra i giornalisti durante l’ascolto a Roma. Secondo voi qual è?”.

Quando un utente ha replicato: “Secondo me Marco Mengoni. Il testo è sicuramente bello, il canto, come sempre, meraviglioso”, Ema non ha potuto che confermare la sua ipotesi: “Yes!”.

Per i giornalisti, dunque, Mengoni sarebbe il super favorito di questo Sanremo 2023 e, se dovesse davvero vincere, si tratterebbe del secondo primo posto del cantante dopo quello del 2013.

Amadeus, intanto, ha modificato il regolamento e la finale del Festival se la contenderanno cinque canzoni (non più tre come un tempo) e, stando ai rumors, Mengoni potrebbe giocarsi il podio con Ariete, Madame e Articolo 31.

Riproduzione riservata © 2023 - DG