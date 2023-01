Scontro di fuoco tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al Gf Vip: l’uscita di Dana Saber ha fatto andare su tutte le furie l’influencer.

La 28esima puntata del Grande Fratello Vip ha visto accentuarsi l’astio tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. La decisione del pubblico di mandare fuori dalla casa Dana Saber ha scatenato la furia dell’influencer campana, che non ha risparmiato parole al vetriolo nei confronti della venezuelana. Il televoto, infatti, ha manifestato il totale gradimento per Oriana, ma Antonella non è riuscita a tenere a freno la lingua e si è lasciata scappare una frase che ha indignato Twitter.

Antonella Fiordelisi, che caduta di stile!

A seguito del blocco che Alfonso Signorini ha dedicato a tutti gli amori di Oriana Marzoli e poco dopo l’uscita dalla casa di Dana Saber, la Fiordelisi si è rivolta in modo irrispettoso verso la coinquilina.

“Hai goduto che è uscita Dana? – ha sbottato – . Stai godendo? Godi, godi, fai godere in tanti modi tu”. La frase, pronunciata in diretta tv, non è stata udita da Signorini, ma ha scatenato il putiferio su Twitter.

“Il conduttore, in primis, perché non dice a lei di vergognarsi? Mi ripeterò, ma questa donna è perfida e irrispettosa!”, “Questa donna ha una pattumiera al posto della bocca!”, “Che cattiveria non vede l’ora di vedere Oriana mortificata! È un erba cattiva Antonella”, hanno iniziato a commentare gli utenti di Twitter.

Lo scontro tra Oriana e Antonella, poi, è proseguito anche dopo la diretta del Gf Vip e, se la Marzoli non ha risposto alle provocazioni della Fiordelisi, quest’ultima ha continuato ad offenderla: “Che brutta persona mamma mia. E questa qui ha 30 anni? Si deve vergognare, io mi vergognerei al posto tuo. Mio Dio che persona brutta che sei”.

La Fiordelisi che ha ribadito, in diretta, a #ORIANA:



-"Godi, godi, che fai godere in tanti modi, dai!"



Il conduttore, in primis, perché non dice a lei di vergognarsi?

Mi ripeterò, ma questa donna è PERFIDA E IRRISPETTOSA!#GFVIP — DOYLE (@SkarletDoyle) January 16, 2023

