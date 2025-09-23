Le città USA meno sicure e da evitare: le destinazioni da non scegliere per eventuali viaggio oltreoceano.

Visitare gli Stati Uniti resta il sogno di milioni di viaggiatori, attratti dai paesaggi sconfinati, dalle metropoli iconiche e dalla cultura popolare che ha plasmato l’immaginario collettivo. Tuttavia, non tutte le destinazioni a stelle e strisce offrono la stessa sicurezza: alcune grandi città, infatti, continuano a registrare alti livelli di criminalità, tanto da comparire nelle classifiche internazionali dedicate ai luoghi meno sicuri per i turisti.

La più recente indagine di Safe and Sound Security, aggiornata al biennio 2024-2025, mette in fila dieci centri urbani che, pur avendo un patrimonio culturale ed artistico di rilievo, presentano criticità legate a violenza, rapine e aggressioni.

USA, le città meno sicure da evitare

In cima alle classifiche si conferma Saint Louis, in Missouri, realtà metropolitana che alterna una vivace scena musicale a dati preoccupanti sul fronte della sicurezza. Per anni è stata considerata la più pericolosa d’America e, nonostante progetti di riqualificazione urbana, resta ai vertici delle liste per i tassi di criminalità.

Non distante, almeno a livello statistico, si colloca Memphis, nel Tennessee. La città che diede i natali al mito di Elvis Presley e al blues lungo Beale Street è allo stesso tempo uno dei centri più problematici per numero di reati violenti.

La sua vitalità culturale e turistica è quindi accompagnata da un lato oscuro che pesa sull’immagine internazionale.

Dalla Rust Belt al Sud: le altre città da monitorare

Tra le altre località citate nello studio ci sono, poi, Detroit, simbolo dell’industria automobilistica, che continua a lottare con una lunga fase di declino economico e sociale e Cleveland, in Ohio, anch’essa segnata da un calo demografico e da un alto tasso di criminalità urbana.

Proseguiamo poi con New Orleans, amatissima per il jazz e la sua cucina e Birmingham in Alabama: passiamo, poi, a Little Rock in Arkansas, città di grande rilevanza storica ma non sicura per i residenti e i turisti.

Chiudono la lista Kansas City (Missouri), Minneapolis (Minnesota) e Houston (Texas). Quest’ultima, quarta metropoli degli Stati Uniti per popolazione e sede della NASA, è teatro di tanti episodi di aggressione aggravata.