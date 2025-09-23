Sugar On My Tongue di Tyler, The Creator è virale su TikTok, ma il significato che gli stanno dando gli utenti potrebbe essere sbagliato.

Su TikTok è entrata subito in tendenza, ma il significato immediato potrebbe non essere quello reale. Stiamo parlando della canzone Sugar On My Tongue del rapper statunitense Tyler, The Creator. Un brano che sembra votato alla lussuria, motivo per cui è diventato virale sui social, ma che potrebbe avere altre sfaccettature.

Sugar On My Tongue di Tyler, The Creator: il significato

Uscita venerdì 5 settembre 2025, Sugar on my tongue di Tyler, The Creator è contenuta all’interno dell’album Don’t tap the glass. La canzone, in trend su TikTok, ha un significato ambiguo. All’apparenza sembra parlare di sesso, ma scavando un po’ più a fondo pare che la lussuria venga utilizzata come metafora della droga psichedelica.

“Like sugar on my tongue

Can I steal that from you?

Like sugar on my tongue

Can I steal that from you?“.

Neanche a dirlo, su TikTok la strofa che ha avuto più successo è quella che recita: “Come zucchero sulla mia lingua“. La melodia è perfetta e il testo consente di mimare un gesto chiaramente lussurioso: un perfetto mix acchiappalike.

“Let me just taste it (Can I eat you up?)

Ain’t gotta cuff or nothing (Eat you up, yeah, yeah)

I promise, I’ll take you out on a date

Just trust me (Eat you up)”.

Sugar On My Tongue di Tyler, The Creator parla di un amore lussurioso che provoca dannazione, che pian piano consuma. Un po’ come la droga, che dà una temporanea sensazione di appagamento per poi trasformare i consumatori in una specie di zombie che non riescono più a dare un senso alla vita.

C’è anche un altro significato che vale la pena evidenziare. L’oggetto del desiderio, ossia la donna, potrebbe rappresentare l’industria musicale. Tyler se ne innamora, ma poi viene consumato e messo a tacere, sfoggiato solo per dimostrare possesso.

Ecco il video di Sugar On My Tongue di Tyler, The Creator:

Sugar On My Tongue di Tyler, The Creator: il testo

Like sugar on my tongue, tongue, tongue

Your body is so sweet, sweet, sweet

Invite me if you come, come, come…

