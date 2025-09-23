IMU e TARI, le agevolazioni che pochi conoscono: così puoi risparmiare migliaia di euro

Molti proprietari non sanno che la legge e i regolamenti comunali offrono riduzioni ed esenzioni su IMU e TARI per le seconde case: cosa c’è da sapere.

Le imposte comunali sulle abitazioni non principali sono spesso percepite come un macigno per i proprietari. Tuttavia, esistono strumenti previsti dalla legge e dalle disposizioni locali che consentono di ridurre sensibilmente, o addirittura azzerare, il pagamento di IMU e TARI. Si tratta di un quadro complesso, fatto di regole generali e deroghe comunali, che offre opportunità importanti a chi conosce i meccanismi e rispetta le procedure. Scopriamo, dunque, cosa c’è da sapere in merito.

IMU e TARI, le agevolazioni previste dalla legge

L’IMU si paga su tutte le seconde abitazioni, mentre la Tari copre i costi del servizio rifiuti. Non sempre, però, l’importo richiesto deve essere versato per intero.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha confermato che, per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili, il tributo può essere ridotto della metà. La novità di rilievo è la possibilità di autocertificare questa condizione, senza ottenere una perizia tecnica, semplificando così le pratiche per i contribuenti.

Raccolta differenziata

Sul fronte della Tari, l’esenzione è riconosciuta quando l’abitazione non produce rifiuti perché inutilizzabile e/o dismessa. Anche in questo caso, è richiesta una dichiarazione da presentare entro la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo.

Alcuni municipi, inoltre, hanno ampliato le ipotesi di esenzione anche a case semplicemente non occupate per scelta del proprietario.

Altri strumenti per ridurre entrambe le tasse

Oltre all’inagibilità, anche il comodato d’uso gratuito a parenti stretti, come figli o genitori, che utilizzano l’immobile come abitazione principale può permettere al proprietario di risparmiare.

Se il contratto è registrato e il proprietario non possiede altri immobili di pregio nello stesso Comune, l’imposta municipale è ridotta del 50%.

Un trattamento agevolato è previsto anche per gli immobili che hanno valore storico o artistico riconosciuto, che ottengono, anch’essi uno sconto del 50%, mentre chi affitta con contratti a canone concordato può beneficiare di una riduzione dell’IMU fino al 75%.