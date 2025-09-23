Alla scoperta del significato e dell’origine della parola “almanacco”, come comprendere meglio il termine, dalle origini alla storia.

La parola almanacco è una di quelle che abbiamo sentito tante volte, soprattutto in riferimento a raccolte annuali di informazioni, curiosità, eventi o previsioni. Ma da dove deriva esattamente questo termine, in quali contesti si usa e come si è diffuso nel tempo? I meno giovani, probabilmente ricorderanno l’Almanacco del giorno dopo, il popolare programma tv trasmesso su Rai1 dal 1976 al 1994, ogni giorno – dal lunedì al sabato – e poco prima del TG delle 20. Ancor prima, dal 1963 al 1968, andò in onda Almanacco, programma che ripercorreva diversi argomenti di scienza, storia e costume.

Ma quindi, cosa significa davvero questo termine? Ecco una breve scheda sintetica per comprendere meglio la parola almanacco:

Origine: dal latino medievale almanachus, probabilmente con influssi arabi (al-manākh).

dal latino medievale almanachus, probabilmente con influssi arabi (al-manākh). Quando si usa: in riferimento a raccolte annuali di informazioni, previsioni, eventi storici o curiosità.

in riferimento a raccolte annuali di informazioni, previsioni, eventi storici o curiosità. Lingua: italiana.

italiana. Diffusione: globale, ma con caratteristiche e tradizioni diverse a seconda del paese.

Origine e significato

Il termine almanacco ha radici profonde e interessanti. La parola arriva fino a noi dal latino medievale almanachus, a sua volta derivato – o almeno influenzato – dall’arabo al-manākh, che in origine significava “clima”, “stagione” o “calendario”.

Nel Medioevo, gli almanacchi erano strumenti di consultazione indispensabili per astrologi, contadini e studiosi. Contenevano previsioni astronomiche, fasi lunari, date religiose, indicazioni agricole e molto altro. Con il tempo, il significato si è ampliato: oggi un almanacco è considerato una raccolta ordinata di informazioni, spesso a cadenza annuale, su un determinato argomento (dalla meteorologia allo sport, dalla cultura generale alla scuola).

In alcune lingue moderne, la parola è rimasta invariata o simile: almanach in francese e tedesco, almanac in inglese, almanaque in spagnolo e portoghese.

Anche se oggi l’almanacco ha perso parte della sua funzione pratica – sostituita da app, siti web e calendari digitali – resta un simbolo affascinante di una cultura legata alla memoria collettiva, alla cadenza del tempo e al desiderio umano di dare senso ai giorni che scorrono.

Non è raro, oggi, trovare almanacchi letterari, astrologici o culturali, pubblicati da case editrici indipendenti o progetti creativi, che rivisitano il formato in chiave contemporanea. Alcuni podcast e newsletter si definiscono “almanacchi digitali”, proprio perché raccolgono contenuti curati da leggere mese per mese.

Tra gli almanacchi più celebri troviamo:

Barbanera , pubblicato dal 1762, che unisce tradizione, saggezza popolare, ricette, proverbi e consigli agricoli.

, pubblicato dal 1762, che unisce tradizione, saggezza popolare, ricette, proverbi e consigli agricoli. Almanacco del giorno dopo , una rubrica televisiva in onda su Rai 1 negli anni ’70 e ’80, diventata cult.

, una rubrica televisiva in onda su Rai 1 negli anni ’70 e ’80, diventata cult. Almanacchi sportivi, che raccolgono risultati e statistiche annuali delle competizioni.

Esempi d’uso

Ecco alcune frasi in cui la parola “almanacco” viene utilizzata correttamente:

“Ho trovato nell’almanacco del 1923 un riferimento a quell’eclissi solare”.

“Ogni anno, mia nonna comprava l’almanacco per sapere quando seminare le verdure”.

“L’almanacco sportivo conteneva tutti i risultati delle stagioni precedenti”.

“Sfogliare un vecchio almanacco è come fare un viaggio nel tempo”.

Oggi il termine viene usato anche in senso figurato, per indicare una raccolta nostalgica di ricordi o momenti significativi, in un’epoca in cui la memoria si conserva anche in formato digitale.