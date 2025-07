Decisione a sorpresa di Ryanair, bella notizia per i viaggiatori: svolta storica

Arriva una bella notizia per i viaggiatori, grazie alla decisione a sorpresa presa da Ryanair: cosa cambia per gli spostamenti.

Una buona notizia è arrivata direttamente da Ryanair, che introduce una importante novità per i viaggiatori. Una vera e propria svolta storica, che ridefinisce i viaggi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ryanair, decisione inaspettata: ecco cosa ha annunciato la compagnia di bandiera

Ryanair ha annunciato che cambiano le dimensioni consentite per il bagaglio a mano gratuito, con un aumento del 20% rispetto agli attuali standard.

La modifica arriva in risposta all’iniziativa dell’Unione Europea che intende uniformare e rendere più trasparente la politica sui bagagli a bordo.

Una proposta legislativa, approvata dal Parlamento Europeo, prevede, infatti, che su tutti i voli all’interno dell’UE i passeggeri possano portare gratuitamente un oggetto personale e un piccolo bagaglio a mano con dimensioni standardizzate.

Secondo il testo approvato, l’oggetto personale potrà misurare fino a 40 x 30 x 15 centimetri, mentre il bagaglio a mano dovrà rientrare nei 100 cm complessivi, considerando altezza, larghezza e profondità, con un peso massimo di 7 chilogrammi. La legge, però, dovrà essere approvata da almeno il 55% degli Stati membri e potrebbe subire modifiche nel corso delle trattative che sono in corso.

Le nuove misure di Ryanair: più spazio senza costi aggiuntivi

In attesa, Ryanair ha deciso di muoversi in anticipo, annunciando un ampliamento delle proprie misure per il bagaglio gratuito.

Al momento, la compagnia consente un collo personale di 40 x 25 x 20 cm, pari a un volume di 20 litri. Le nuove dimensioni ammonteranno, dunque, a 40 x 30 x 20 cm, per 24 litri di volume complessivo.

L’Associazione Airlines for Europe (A4E), che rappresenta molte delle principali compagnie aeree europee, ha espresso il proprio sostegno alla proposta legislativa.

Ha, inoltre, confermato che tutte le compagnie aderenti introdurranno le nuove misure entro la fine dell’estate 2025. Per molte di queste, come British Airways, EasyJet e Jet2, le nuove dimensioni rientrano già nei parametri adottati.

Secondo A4E, l’adozione di uno standard comune conferirà maggiore trasparenza nei costi e più chiarezza per i viaggiatori.