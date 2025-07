Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Antonello Venditti: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Per festeggiare i quarant’anni dall’uscita dell’album Cuore, Antonello Venditti si concede un tour 2025 che passerà alla storia. Il cantautore romano girerà tutta Italia, regalando ai fan alcuni dei suoi più grandi successi: da Ci vorrebbe un amico a Notte prima degli esami. Scopriamo tutte le date, le location e la scaletta dei concerti.

Antonello Venditti: le date del tour 2025

Era il 1984 quando Antonello Venditti presentava ai fan l’album Cuore, ignaro che alcune delle canzoni contenute all’interno avrebbero segnato per sempre la sua carriera. Per festeggiare il quarantesimo anniversario dall’uscita del disco, il cantautore ha organizzato un tour il cui nome è tutto un programma: Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition. Durante i concerti, porterà in scena una scaletta da pelle d’oca, con pezzi iconici come Sara e Sotto il segno dei pesci.

La data zero è fissata per il 17 giugno presso le Terme di Caracalla di Roma, così come la tappa conclusiva, programmata per il 21 dicembre sempre nella sua città, ma questa volta al Palazzo dello Sport. Di seguito, le date e le location del tour 2025 di Antonello Venditti:

17, 19 e 21 giugno – Terme di Caracalla, Roma;

28 giugno – Lucca Summer Festival, Lucca;

1 luglio – Arena del Mare, Genova;

3 luglio – Palazzo Farnese, Piacenza;

8 luglio – Bassano Music Park, Bassano del Grappa (VI);

12 luglio – Beats of Pompeii, Pompei (NA);

14 luglio – Fiera del Levante, Bari;

17 luglio – Parco Villa delle Rose, Lanciano (CH);

20 luglio – Piazza Garibaldi, Cervia (RA);

24 luglio – Este Music Festival, Este (PD);

26 e 29 luglio – Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS);

9 agosto – Piazza Grande, Palmanova (UD);

22 agosto – Teatro Greco di Tindari, Patti (ME);

26 agosto – Live Arena, Agrigento;

2 e 4 settembre – Teatro Antico, Taormina (ME);

6 settembre – Teatro di Verdura, Palermo;

13 settembre – Forum Eventi, San Pancrazio Salentino (BR);

18 settembre – Arena di Verona, Verona;

25 novembre – Unipol Forum, Milano;

3 dicembre – Pala Barton Energy, Perugia;

12 dicembre – Inalpi Arena, Torino;

18 dicembre – Nelson Mandela Forum, Firenze;

21 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma.

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Durante i concerti del tour 2025, Antonello Venditti porterà in scena i suoi più grandi successi, gli stessi che hanno caratterizzato la sua lunga carriera. Ecco quale sarà la scaletta: