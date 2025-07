Pronto come va, il significato della canzone dei The Kolors

Ecco svelato il significato di “Pronto come va”, il brano dei The Kolors che ha conquistato l’estato 2025.

Nel panorama musicale italiano, i The Kolors si confermano maestri nel creare brani capaci di conquistare il pubblico. Con “Pronto come va“, la band propone un singolo pensato per farci ballare e cantare. Ma oltre al ritmo trascinante, la canzone nasconde anche un significato tutto da scoprire.

Pronto come va dei The Kolors: il significato della canzone

Il 16 maggio 2025, i The Kolors hanno lanciato “Pronto come va“, un singolo che è diventato il tormentone dell’estate. Il brano mescola sonorità pop-funk con riferimenti alla cultura musicale italiana, evocando la nostalgia delle compilation d’amore e delle emozioni giovanili.

The Kolors

“Un sabato italiano fuori dal balcone con le signore

Parlare di noi come in un vecchio film

Come i Pink Floyd, vorrei tu fossi qui“

La canzone è disseminata di riferimenti alla musica e alle atmosfere del passato. La frase “Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza” evoca la poesia di Gino Paoli, mentre citazioni di brani iconici italiani e omaggi ai Pink Floyd creano una fitta tela di immagini e sentimenti nostalgici.

Stash, frontman della band, ha spiegato che “Pronto come va” è nato durante un momento di nostalgia in studio mentre rifletteva sulla bellezza delle compilation d’amore che si registravano negli anni ’90 per la fidanzata, un gesto romantico ormai dimenticato. Il brano cerca di ricreare quelle sensazioni, utilizzando suoni che richiamano gli anni ’10 e l’epoca delle musicassette e dei CD.

Il testo della canzone

Saluti da zia Mara, mi chiede come (Stai)

Ti ho dato tutto ma, ma tu vuoi il cuore (Ahi)

Lasciami almeno metà

Non guardarti indietro, indietro

Sei Raffaella Carrà

Che mi canta: “Pedro, Pedro, Pedro, Pedro

