Sapo Concho mette ko i Labubu: cos’è, com’è fatto, quanto costa e dove si compra

I Labubu stanno per andare in pensione: al loro posto arriva Sapo Concho, nuovo ‘pupazzo’ lanciato da Bad Bunny.

La mania per i Labubu potrebbe presto essere sostituita da quella per Sapo Concho, un nuovo ‘pupazzo’ lanciato da Bad Bunny. Il famoso cantante l’ha prima sfoggiato durante un concerto a Porto Rico, poi, subissato dalle richieste dei fan, ha pensato bene di costruirci un vero e proprio marketing. Vediamo cos’è e perché piace così tanto.

Sapo Concho: cos’è e cosa c’entra Bad Bunny

I Labubu sono destinati a finire nel dimenticatoio, a causa di un altro pupazzo che, in pochissimo tempo, è diventato il nuovo oggetto del desiderio di influencer e gente comune. Stiamo parlando di Sapo Concho, ‘pupazzo’ lanciato dal famoso cantante reggaeton e pop Bad Bunny. L’artista, considerato anche un’icona fashion, ha pensato bene di sfoggiarlo per la prima volta durante un concerto a Porto Rico.

Molto probabilmente, voleva testare la reazione dei fan e poi decidere se inaugurare o meno un nuovo brand. Appena i sostenitori lo hanno visto attaccato ai suoi pantaloni, si sono subito riversati online alla ricerca di Sapo Concho. Ma, com’è fatto il sostituto dei Labubu? Bad Bunny si è lasciato ispirare dall’iconico rospo portoricano, dandogli sei caratteristiche differenti. Così, abbiamo: il pugile, il giocatore di basket, il giocatore di baseball, il ragazzo, il musicista e il bevitore di caffè.

Quanto costa e dove si compra Sapo Concho

Bad Bunny ha deciso di seguire la stessa strategia dei Labubu, quella dei blind box, ossia le scatole a sorpresa. A prescindere dalla variante scelta, il Sapo Concho costa 35 dollari e, come sottolineato sul sito dell’artista, “è disponibile per un periodo limitato. Una volta esaurito, è finito“. Ogni utente può acquistare solo due modelli per ogni ordine e il periodo di attesa per la ricezione del pacchetto varia dalle otto alle dieci settimane.

Molto probabilmente, Sapo Concho riuscirà a mandare in pensione i Labubu. Pur essendo fortemente legato alla cultura portoricana, ha un aspetto divertente, pop e accattivante.