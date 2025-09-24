Avete mai sentito parlare di porch piracy? Vediamo cos’è e quali sono i trucchi per difendersi da una pratica sempre più diffusa.

La porch piracy è una pratica nata negli ultimi anni, dopo la diffusione massiccia degli acquisti online e delle relative consegne. Si tratta di un furto che viene messo a segno da personaggi senza scrupoli, talmente diffuso che l’espressione che si usa per indicarlo è stata inserita nel Cambridge Dictionary. Vediamo cos’è e quali sono i trucchi per difendersi.

Porch piracy: cos’è e perché è tanto diffuso

Letteralmente, l’espressione porch piracy si traduce come pirateria dei portici. Indica, infatti, l’atto di rubare i pacchi che vengono lasciati dai corrieri fuori dalle case o negli androni dei palazzi. Stando ai dati resi pubblici da Delivery Index, solo in Italia nel primo semestre del 2024 sono stati spediti 186 milioni di pacchetti. Le piattaforme utilizzate dagli utenti sono diverse e commerciano diverse categorie merceologiche.

Da Amazon a Zalando, passando per Shein, Temu, Vinted, eBay e Zooplus: sono tanti i siti dove milioni di persone fanno acquisti quotidiani. Molti utenti scelgono di farsi recapitare il pacco a casa, mentre altri si appoggiano a punti di ritiro o locker. Sono proprio coloro che scelgono la consegna presso l’indirizzo di residenza ad essere maggiormente vittime di porch piracy.

Questa pratica, stando a quanto segnalato negli Stati Uniti da Security.org, ha portato ad bottino di circa 8 miliardi di dollari solo nel 2023. Pertanto, coloro che frequentano gli e-commerce dovrebbero prestare grande attenzione. Un pacco lasciato incustodito, a prescindere dal contenuto, è assai allettante per questi delinquenti.

Come difendersi dal porch piracy?

Per difendersi dal porch piracy, la cosa migliore è farsi consegnare uno o più pacchi soltanto quando si è in casa, in modo da ritirarlo nell’immediato. Così facendo, i ladri non avranno neanche il tempo di mettere a segno il furto. In alternativa, è saggio affidarsi a punti di ritiro o locker. Laddove ciò non sia possibile, si potrebbe pensare di installare telecamere oppure acquistare buche delle lettere più capienti o munirle di un lucchetto.