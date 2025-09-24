“First reaction…shock”: le frasi più iconiche e discusse di Matteo Renzi

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più iconiche e discusse di Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio.

O lo odi o lo ami: stiamo parlando di Matteo Renzi. Un tempo considerato il sindaco più apprezzato d’Italia, dopo l’incarico di Presidente del Consiglio il sentiment della popolazione è cambiato molto, ma in negativo. Ripercorriamo la sua carriera con alcune delle sue frasi più iconiche e discusse.

Classe 1975, Matteo Renzi si è avvicinato alla politica durante gli anni del liceo, diventando nel 1999 segretario provinciale del Partito Popolare Italiano. Da quel momento non si è più fermato, arrivando a rivestire cariche importanti: da sindaco di Firenze a presidente del Consiglio italiano, passando per senatore della Repubblica italiana. Oggi è il fondatore del partito Italia Viva, ma il sentiment nei suoi confronti non è più quello di un tempo. Alcune scelte scellerate, così come pensieri e frasi fuori luogo lo hanno portato, come si suol dire, dalle stelle alle stalle.

Un leader è chi, leggendo i sondaggi, prova a cambiarli, non a contestarli.

Grillo si scaglia contro la tv. Ma è la tv che lo ha creato, plasmato, costruito, lanciato, arricchito. Finge di sputare nel piatto dove ha sempre mangiato.

Mio nonno mi ha insegnato a non aver paura, mio nonno mi ha insegnato a stare dalla parte dei più deboli, mio nonno mi ha insegnato che bisogna studiare perché la scuola è importante, mi ha insegnato il valore del lavoro, mi ha insegnato che bisogna dare tempo alla famiglia, ma mi ha insegnato anche che cresciamo in una comunità e a questa dobbiamo portare il nostro contributo, mio nonno mi ha insegnato a fare la zuppa col pane e il vino, a guidare il trattore, a bluffare a carte.

L’Italia ha sconfitto il terrorismo interno negli anni ’70 e ’80 e sicuramente ha la forza per combattere il terrorismo anche in questa fase. Questo è il momento della determinazione, ma anche della saggezza e del buon senso.

Una cattiva gestione della figura dell’insegnante ne ha svilito il ruolo. Se io prendevo una nota o un brutto voto, i miei si arrabbiavano con me. Oggi, se il figlio prende una nota, ci si arrabbia con la prof che non ha capito. È inaccettabile. Tornare a restituire importanza sociale, dignità, prestigio alla figura dell’insegnante è la prima grande riforma del mondo scolastico.

Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno bisogno di emozioni, di una storia alla quale credere, soprattutto se il finale è da scrivere insieme.

Se riesci a vincere il nemico e sconfiggerlo, non hai più un motivo per stare insieme.

First reaction…shock!

Sposato dal 1999 con Agnese Landini, Matteo Renzi ha tre figli: Francesco (2001), Emanuele (2003) ed Ester (2008). La sua carriera in politica l’ha portato a essere continuamente esposto e, ovviamente, anche la moglie è finita e finisce spesso nel mirino. Fortunatamente, i figli sono stati ‘graziati’ da questa sovraesposizione mediatica. Di seguito, un’altra selezione di frasi discusse pronunciate nel tempo dal fondatore di Italia Viva: