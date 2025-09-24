Le 5 mosse da compiere per preparare il giardino all’autunno e al freddo: una di queste è spesso sottovalutata e trascurata.

Con l’avvicinarsi dell’autunno, il giardino si prepara ad un cambiamento importante. Le temperature più basse e le giornate che si accorciano richiedono cure specifiche, affinché lo spazio verde resti sano e pronto a rifiorire in primavera. Trascurare alcuni passaggi significa, infatti, rischiare di compromettere la vitalità delle piante e dover ripartire da zero nella nuova stagione. Scopriamo, dunque, quali sono le mosse per prendersi cura di questo spazio verde.

Le 5 mosse da fare in autunno per preparare il giardino al freddo

Il primo intervento fondamentale da attuare riguarda la pulizia. Foglie cadute e piante secche non sono solo antiestetiche,: creano, di conseguenza, un tappeto umido che favorisce muffe e funghi, ostacolando la respirazione del terreno.

Una corretta rimozione evita questi problemi e, se le foglie sono triturate, possono diventare un’ottima pacciamatura o la base per il compost domestico.

Arredamento giardino

Anche il prato ha bisogno di attenzioni. Dopo il caldo estivo può presentarsi ingiallito ed indebolito, ecco perché occorre una rasatura leggera seguita dall’eliminazione delle erbacce. L’operazione più spesso dimenticata, ma essenziale, è l’arieggiatura: la foratura del terreno permette ad acqua e nutrienti di penetrare meglio, rinvigorendo il tappeto erboso. Chi vuole un risultato impeccabile può approfittare per seminare nuove erbette nelle zone spoglie.

Proteggere le piante e programmare le fioriture

Non tutte le specie resistono alle prime gelate. Agrumi in vaso, bouganville e altre piante delicate vanno spostate in zone riparate e protette con teli traspiranti, mentre alla base è utile distribuire pacciamatura naturale per difendere le radici dal freddo.

L’autunno è anche la stagione ideale per piantare i bulbi primaverili: tulipani, narcisi, giacinti e crochi, interrati ora, garantiranno una fioritura colorata nei mesi successivi. La disposizione a diverse profondità permette di ottenere un effetto scenografico anche in un giardino apparentemente spoglio.

Accanto a queste operazioni, è consigliabile procedere a leggere potature di siepi e arbusti, rimandando i tagli più drastici a fine inverno. Non meno importante è la manutenzione degli attrezzi da giardinaggio: pulizia, affilatura e corretta conservazione sono molto importanti, al fine di averli pronti per la primavera.