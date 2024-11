Uomo ubriaco morde l’ex fidanzata: l’assurdo motivo

Un delinquente ubriaco ha iniziato a mordere la sua ex fidanzata per un motivo decisamente assurdo: cosa è successo.

Un delinquente ubriaco – con precedenti di violenza domestica – ha ripetutamente morso la sua ex fidanzata dopo che quest’ultima si era rifiutata di baciarlo. Ecco cosa è successo alla sventurata donna.

Morde la ex fidanzata e la aggredisce: il motivo

Johnathon Derby, 37 anni, ha picchiato la sua ex fidanzata, un mese dopo la loro rottura, lasciandole brutte contusioni.

La Liverpool Crown Court ha appreso che Derby, che aveva bevuto, aveva fatto visita alla donna dopo che i due avevano concordato di parlare, ma l’incontro si è rapidamente trasformato in violenza.

Derby ha, infatti, afferrato la testa della donna, scuotendola, dopo che la stessa si è rifiutata di baciarlo, per poi morderle il braccio sinistro e la schiena.

tribunale corte giudice

La vittima è caduta a terra supplicandolo di fermarsi. La donna, secondo quanto rivelato dal procuratore Andrew McInnes è rimasta “spaventata, traumatizzata e impaurita” e temeva che Derby potesse tornare a casa sua.

Dopo l’aggressione, la donna è andata dal vicino e ha chiamato la polizia due giorni dopo. La vittima, poi, ha deciso di lasciare per sempre il suo appartamento.

L’uomo era recidivo

Sull’uomo, padre di quattro figli avuti da precedenti relazioni, pendevano, inoltre, altre 16 precedenti condanne per 25 reati commessi negli anni prima, tra cui l’aggressione a un’altra ex compagna.

Il giudice Andrew Menary ha condannato Derby a 16 mesi di prigione e ha emesso un ordine restrittivo di due anni che gli ha impedito di contattare la vittima, particolarmente traumatizzata e provata dall’aggressione subita dall’uomo.

In una dichiarazione, il giudice ha affermato che l’uomo ha “gravemente” picchiato la sua ex fidanzata e che l’aggressione è stata “particolarmente spiacevole” e violenta, visto che la donna, il cui nome non è stato diffuso, ha temuto seriamente di morire.