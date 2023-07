Nuove dichiarazioni da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne a proposito della sua relazione ormai conclusa. Il retroscena.

Una stagione particolare quella terminata ormai da qualche mese di Uomini e Donne trono classico. Le coppie non sono state troppo fortunate, ed in particolare quella composta da Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Al settimanale Mio, l’ex tronista è tornata a parlare della fine della sua relazione con l’uomo svelando anche qualche passaggio inedito post rottura.

Uomini e Donne, Nicole e la rottura con Carlo Alberto

Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista rilasciata a Mio, Nicole Santinelli ha raccontato alcuni retroscena relativi alla rottura con Carlo Alberto. “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo”, ha confidato la ragazza. “Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi”.

La storia si è conclusa per la poca conoscenza e non solo: “Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria De Filippi con Carlo, allora le cose cambiano”, ha aggiunto l’ex tronista.

Di seguito anche un vecchio post Instagram dell’ex coppia subito dopo la scelta: