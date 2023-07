Parla di tutto e non ha problemi a lasciarsi andare a rivelazioni piccanti. Al Bano si racconta anche nel privato con Loredana Lecciso…

80 anni e non sentirli. Al Bano ha da poco festeggiato la cifra tonda eppure pare proprio che in pochi stiano meglio di lui. Il noto cantante è sempre pronto a mostrare la sua tenuta fisica in pubblico e anche in termini di dichiarazioni, specie “intime”, non è da meno. Parlando al settimanale In Famiglia, infatti, l’artista di Cellino San Marco ha avuto modo di soffermarsi anche sull’amore, a 360°, con la sua Loredana Lecciso.

Al Bano e l’amore per Loredana Lecciso

Nel corso dell’intervista, Al Bano ha avuto modo di affrontare davvero tanti argomenti. Dalla sua giovinezza, prima di diventare un cantante affermato quando, per esempio si dava da fare fuori da alcuni locali: “Distribuivo anche volantini fuori dal locale. Successivamente sono passato al Dollaro, un altro ristorante e in un secondo momento sono andato a lavorare in fabbrica alla Innocenti dove, oltre a lavorare, cantavo tutto il giorno”. “Al mattino lavoravo e nel pomeriggio cantavo, è stato così che sono entrato nel clan dei Celentano”.

Poi, parlando della sua Loredana e della vita privata: “L’ho vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce. Io ho accompagnato le mie figlie e lei la sua primogenita. Ora sono ben 23 anni che stiamo insieme”. Oltre un ventennio in cui l’amore, anche quella sotto le coperte, non è mai sparito: “Stiamo molto bene insieme e la passione tra di noi non si è mai spenta”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’artista sempre molto attivo anche a livello di concerti e apparizioni musicali pubbliche: